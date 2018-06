Stockholm (SID) - Der schwedische Bundesliga-Fußballer Albin Ekdal vom Hamburger SV wird seiner Nationalmannschaft beim WM-Qualifikationsauftakt gegen die Niederlande am Dienstag kommender Woche verletzungsbedingt fehlen. Der 27-Jährige, der von einer Sprunggelenkverletzung geplagt wird, tritt bereits an diesem Mittwoch die Rückreise nach Deutschland an.

Bei Ekdals Blessur handelt es um eine Verstauchung, bei der auch Bandstrukturen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Mittelfeldspieler hatte dem HSV bereits beim Bundesliga-Auftaktspiel gegen Ingolstadt (1:1) gefehlt.

"Es ist nicht so verheilt, wie ich es gehofft hatte", sagte Ekdal der Zeitung Aftonbladet, gab jedoch für das kommende Ligaspiel der Hamburger bei Bayer Leverkusen am 10. September vorsichtige Entwarnung: "Hoffentlich falle ich nicht allzu lange aus. Es hat jedoch nicht gereicht, um schon diese Woche voll zu trainieren."