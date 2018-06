Köln (SID) - Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe rüstet für die kommende Saison weiter auf. Nach Weltmeister und Sprint-Ass Peter Sagan wechselt nun auch der diesjährige Gewinner des Bergtrikots bei der Tour de France Rafal Majka zum Team um Manager Ralph Denk. Der Pole erhält einen Zweijahresvertrag. Bei Olympia in Rio de Janeiro hatte er Bronze im Straßenrennen gewonnen und soll nun für Bora als Fahrer für das Gesamtklassement überzeugen.

"Wir planen langfristig mit ihm und sehen ihn auch als einen Fahrer, von dem unsere jungen deutschsprachigen Talente wie Buchmann, Herklotz, Konrad oder Mühlberger profitieren sollen, damit auch sie einmal in der Lage sind, eine Grand Tour in den Top Ten zu beenden", sagte Teammanager Denk.

Ebenfalls ein neues Team gefunden hat Youngster Rick Zabel (Unna). Der Sohn von Erik Zabel, sechsmaliger Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France, kommt für zwei Jahre vom Team BMC zur russischen Mannschaft Katjuscha. Dort wird er Teamkollege des dreimaligen Zeitfahr-Weltmeisters Tony Martin (Cottbus), den die Russen jüngst von Etixx-Quick Step verpflichtet hatten.

"Ich will eine aktive Rolle in der Anfahrarbeit für Alexander Kristoff spielen. Es ist schön, für einen großen Fahrer zu arbeiten und von seiner Erfahrung zu profitieren.", sagte der 22-jährige Zabel, der in diesem Jahr beim Giro d'Italia auf vier Etappen unter die Top 10 kam.