Köln (SID) - TENNIS: Am zweiten Tag der 135. US Open in New York steigen zehn deutsche Spielerinnen und Spieler mit ihren Erstrundenmatches ins Geschehen ein, sollte es am Vortag nicht zu Verzögerungen gekommen sein. Beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres trifft Philipp Kohlschreiber auf den Franzosen Nicolas Mahut, Alexander Zverev bekommt es mit Daniel Brands zu tun. Die erstmals gesetzte Laura Siegemund (Nr. 26) spielt gegen die Rumänin Patricia Maria Tig. Beginn ist um 17 Uhr MESZ.

SCHWIMMEN: Mit zwei Schwimm-Olympiasiegerinnen von Rio, einem Philip Heintz in Rekordlaune und der umstrittenen Russin Julia Jefimowa findet ab Dienstag der Kurzbahn-Weltcup in Berlin statt. Ob Weltmeister Marco Koch zwei Wochen nach dem Ende der olympischen Wettbewerbe auf der 25-m-Bahn an den Start geht, ist wegen einer Erkrankung noch nicht sicher. Die Vorläufe beginnen um 10.00 Uhr, für die Endläufe geht es ab 17.30 Uhr ins Wasser.

FUSSBALL: Drei Tage vor seinem Debüt als Nationaltrainer der U21 gegen die Slowakei tritt Stefan Kuntz erstmals in seiner neuen Funktion vor die Medienvertreter. Die Pressekonferenz findet um 14.00 Uhr in Kassel statt.