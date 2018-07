Düsseldorf (AFP) Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will als Antwort auf die gestiegenen Einbruchszahlen Bauherren verpflichten, Schutzmaßnahmen gegen Einbrüche in Neubauten vorzusehen. "In den Niederlanden gibt es eine gesetzliche Pflicht für Bauherren, beim Neubau nicht nur Brandschutz, sondern auch einfachen mechanischen Einbruchschutz einzubauen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Mittwoch. "Das brauchen wir auch."

