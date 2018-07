Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die strengen Vorgaben für die Fernsehübertragung aus deutschen Gerichtssälen lockern. Wenn die Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte breiter kommuniziert werde, "kann das vielen Menschen unseren Rechtsstaat näher bringen", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch in Berlin. Ob gefilmt werden darf, soll in der Hoheit des jeweiligen Gerichts liegen.

