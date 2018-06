Wolfsburg (AFP) Volkswagen ruft erneut Erdgasautos wegen möglicher Schäden an den Gasflaschen zurück. Betroffen seien rund 30.000 Wagen der Modellreihen Caddy, Passat und Touran, die bis 2010 gebaut wurden, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Wegen fehlender Kontrollen in einigen Ländern bestehe das Risiko, dass in den Fahrzeugen "eine beschädigte Außenhülle nicht mehr den erforderlichen Korrosionsschutz" für die Gastanks aufweist. Die Gasflaschen würden daher vorsorglich ausgetauscht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.