Oslo (SID) - Norwegens Fußball-Nationaltorwart Ørjan Nyland vom Bundesligisten FC Ingolstadt hat für das Länderspiel gegen Deutschland zum Auftakt der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo öffentlich einen Platz in der Startelf eingefordert. "Ich erwarte, dass ich erste Wahl bin und gegen Deutschland im Tor stehe", sagte der 25-Jährige der norwegischen Boulevardzeitung Verdens Gang.

Nyland ist seit Saisonbeginn Stammkeeper beim FCI und hat damit die von Nationaltrainer Per-Mathias Høgmo geforderte Bedingung für eine Berufung als Nummer 1 erfüllt, wie er selbst nun betonte. Zum Konkurrenzkampf mit Rune Jarstein (31) vom Bundesligisten Hertha BSC sagte Nyland: "Zurzeit müsste ich mich schon aus dem Nationalteam herausspielen, damit Rune eine Chance erhält. Das habe ich jedoch nicht vor."

Jarstein wollte sich zum Duell nicht konkret äußern. "Ich hatte einen guten Saisonstart, die Form ist gut. Ich spüre Vertrauen bei Hertha und fühle mich bereit, mehr gibt es nicht zu sagen", meinte er.

Im norwegischen Kader für das Spiel gegen die DFB-Elf stehen außer den beiden Torhütern mit Per Ciljan Skjelbred (Hertha) sowie den Zweitliga-Profis Even Hovland (1. FC Nürnberg) und Veton Berisha (Greuther Fürth) drei weitere Deutschland-Legionäre.

Auch die Ex-Gladbacher Håvard Nordtveit (West Ham United) und Joshua King (AFC Bournemouth) sind dabei. zudem wurde der frühere Hannoveraner und Stuttgarter Mohammed Abdellaoue (Vålerenga) verletzungsbedingt nachnominiert.