London (AFP) Der Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, liegt in einer Umfrage zur laufenden Wahl des Parteivorsitzenden um Längen vor seinem Herausforderer Owen Smith. In einer am Mittwoch von der Zeitung "The Times" veröffentlichten Erhebung des Instituts YouGov wollten 62 Prozent der Wahlberechtigten für den Oppositionschef Corbyn stimmen, 38 Prozent für den vergleichsweise wenig bekannten Abgeordneten Smith.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.