London (AFP) Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair sieht ihre Wachstumsaussichten durch das Brexit-Votum schwer beeinträchtigt. Während im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum von 15 Prozent in Großbritannien erwartet werde, sei im nächsten Geschäftsjahr, das im April beginnt, nur noch mit sechs Prozent zu rechnen, sagte Unternehmenschef Michael O'Leary am Mittwoch in London. Ohne Brexit-Votum würde es weiterhin zweistellige Wachstumsraten geben, betonte O'Leary auf einer Pressekonferenz.

