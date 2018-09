Karachi (AFP) Der chinesische Konzern Shanghai Electric will den Stromversorger von Pakistans größter Stadt Karachi kaufen. Shanghai Electric habe angekündigt, 66,4 Prozent der Anteile an der Karachi Electric Corporation zu übernehmen, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Börse. Mit 1,6 Milliarden Dollar (1,4 Milliarden Euro) wäre es die größte private Übernahme in der Geschichte Pakistans.

