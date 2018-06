Aachen (AFP) Eine Gruppe türkischer Wissenschaftler und die Bürgerinitiative Offene Heide in Sachsen-Anhalt sind mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet worden. Das Komitee der "WissenschaftlerInnen für den Frieden" erhielt die Auszeichnung am Donnerstag für einen im Januar veröffentlichten Appell an die türkische Regierung, in dem die Unterzeichner ein Ende des Militäreinsatzes in den Kurdengebieten forderten.

