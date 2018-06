Tokio (AFP) Das japanische Autokonzern Mazda ruft weltweit mehr als zwei Millionen Autos wegen Problemen mit der Heckklappe zurück. Betroffen seien etwa 400.000 in Japan verkaufte Wagen und 1,8 Millionen Export-Autos, teilte Mazda mit. An den Heckklappen sei der Lack nicht richtig aufgetragen worden, was zu Korrosionsschäden führen könne.

