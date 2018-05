Berlin (AFP) Gut ein Jahr vor der Bundestagswahl läutet die SPD-Fraktion den Vorwahlkampf ein und will sich stärker vom Koalitionspartner Union absetzen. "Wir werden mehr auf Eigenständigkeit achten", kündigte Fraktionschef Thomas Oppermann vor Beginn einer Klausursitzung am Donnerstag in Berlin an. "Das ist das letzte Jahr der Wahlperiode. Da ist es ganz normal, auch in einer Koalition, dass sich die Koalitionspartner entflechten", fügte er hinzu.

