London (AFP) In Großbritannien treten einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage zufolge 57 Prozent der Befragten für ein Verbot der Vollverschleierung in Form einer Burka in der Öffentlichkeit ein. 25 Prozent sprachen sich dagegen aus, wie das Institut YouGov in einer repräsentativen Erhebung mit 1668 Erwachsenen herausfand. Die meisten Befürworter eines Verbots gab es bei den Unterstützern der Konservativen Partei und der rechtspopulistischen United Kingdom Independence Party (Ukip).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.