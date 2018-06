Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die britische Regierung aufgefordert, rasch über ihren Kurs nach dem Brexit-Referendum zu entscheiden. Das Vereinigte Königreich müsse in der Austrittsfrage "die Kurve kriegen" und der EU mitteilen, was es wolle, sagte der Vize-Präsident der Kommission, Frans Timmermans, der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel.

