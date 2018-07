Monza (SID) - Was steht an?

Der Große Preis von Italien lockt am Sonntag (14 Uhr/RTL und Sky) die Tifosi wieder in Scharen in den Königlichen Park von Monza. Auf der Hochgeschwindigkeits-Strecke endet die Europa-Saison, danach ermittelt die Formel 1 ihren Weltmeister auf einer Welttournee, welche die Piloten unter anderem noch nach Asien und Amerika führt.

Worum geht's?

Monza wird - was den Titelkampf betrifft - das erste "echte" Rennen seit der vierwöchigen Sommerpause. Vor einer Woche im belgischen Spa war Nico Rosberg relativ gemütlich zu seinem ersten Sieg nach 70 Tagen gefahren, denn sein Mercedes-Teamrivale Lewis Hamilton startete nach dem Wechsel zahlreicher Motorenteile und der anschließenden Strafe nur von Rang 21. Will Rosberg also wirklich ein Comeback im WM-Duell hinlegen, dann muss er auch in Monza ganz oben stehen - nur neun Punkte beträgt momentan der Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton. Der ist nach sechs Siegen in den vergangenen acht Rennen aber Favorit, nebenbei hat der Engländer drei der vergangenen vier Monza-Gastspiele gewonnen.

Wie geht Sebastian Vettel in sein Heimspiel?

Der Ferrari-Pilot würde den Tifosi gerne den ersten Heimsieg seit 2010 schenken, realistisch erscheint das aber nicht. Sicher, auf der schnellen Strecke in Spa war der Rückstand auf Mercedes geringer als erwartet, und Ferrari hat ein Motoren-Update mit nach Monza gebracht. Dennoch wäre es eine kleine Sensation, wenn die Roten am Wochenende mit der Silbernen mithalten könnten. Für den ersten Ferrari-Sieg in diesem Jahr müsste schon vieles schiefgehen bei den Mercedes-Piloten.

Wen mögen die Tifosi nicht so gerne?

Max Verstappen ist an diesem Wochenende wohl nicht der beliebteste Mensch in Monza. Der Niederländer von Red Bull Racing hatte zuletzt in Spa seines Ruf als Formel-1-Rambo gepflegt und sich dabei ausgerechnet die Ferrari-Piloten als Gegner ausgesucht: Das Rennen von Vettel und Kimi Räikkönen war nach Kurve eins quasi ruiniert. Fährt Verstappen nun in Italien auf das Podium, erwartet ihn keine besonders triumphale Siegerehrung. "Er sollte niemandem verraten, wo er in Monza wohnt", sagte Verstappens Teamchef Christian Horner zuletzt: "Ich bin sicher, dass es dort einige wütende Italiener gibt."

Gibt es sonst etwas Besonderes an diesem Wochenende?

Allerdings. Besonders für Italien und besonders für die ganze Formel 1: Die Traditionsstrecke in Monza steht nach Monaten der Ungewissheit vor der Verlängerung des Vertrages mit Bernie Ecclestone - laut italienischen Medien soll der Deal noch an diesem Wochenende offiziell verkündet werden. Für drei Jahre kassiert Ecclestone demnach etwa 63 Millionen Euro aus Italien. Ohne Unterstützung von öffentlicher Hand wäre das Geschäft wohl nicht zu Stande gekommen.

