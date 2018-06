Paris (AFP) Frankreich hat die Gewalt nach der Präsidentschaftswahl in Gabun verurteilt und die Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. "Bei Wahlen gibt es keinerlei Platz für Gewalt", erklärte Außenminister Jean-Marc Ayrault am Donnerstag in Paris. Er sei "zutiefst besorgt" über die Vorkommnisse in der Hauptstadt Libreville. Alle Konfliktparteien müssten sich zurückhalten, "um neue Opfer zu vermeiden".

