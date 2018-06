Mönchengladbach (SID) - Die Live-Übertragung des Abschiedsspiels von DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger am Mittwochabend gegen Finnland (2:0) in Mönchengladbach sahen im ZDF 8,14 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 30 Prozent entsprach. Für Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft war es eine eher mäßige Quote.

Das erste WM-Qualifikationsspiel des Weltmeisters am kommenden Sonntag in Oslo gegen Norwegen (20.45 Uhr) wird von RTL live übertragen.