Düsseldorf (SID) - Manuel Neuer wird Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft und damit Nachfolger von Bastian Schweinsteiger. Die Berufung des Torhüters von Bayern München gab Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag bekannt. Neuer wird die deutschen Weltmeister am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo gegen Norwegen erstmals in offizieller Funktion anführen. Schweinsteiger hatte am Mittwochabend gegen Finnland (2:0) sein Abschiedsspiel absolviert.