Miami (AFP) Im US-Bundesstaat Georgia ist ein ehemaliger Polizist wegen Mordes an einem unbewaffneten Afroamerikaner angeklagt worden. Wie ein Lokalsender von NBC berichtete, befand ein Untersuchungsrichter am Mittwoch (Ortszeit), dass der Ex-Polizist am 22. Juni in Atlanta den 22-Jährigen Caine Rogers erschossen habe.

