Peking (AFP) In China sorgt die Übernahme des dortigen Uber-Geschäfts durch den führenden Fahrdienstvermittler Didi Chuxing für Ärger. Die Regierung in Peking habe eine Untersuchung eingeleitet, weil den Behörden das Geschäft nicht zur Genehmigung vorgelegt worden sei, teilte ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums am Freitag mit. Die Verantwortlichen von Didi Chuxing seien deshalb bereits zwei Mal vorgeladen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.