Düsseldorf (AFP) Das Eon-Tochterunternehmen Uniper geht voraussichtlich am 12. September an die Börse. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht habe den Börsenzulassungsprospekt gebilligt, teilte Uniper am Freitag mit. Eon-Chef Johannes Theyssen rechtfertigte die Abspaltung erneut: "Die neue und die klassische Energiewelt unterscheiden sich so sehr voneinander, dass sie nach vollkommen unterschiedlichen unternehmerischen Ansätzen verlangen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.