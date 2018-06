Berlin (AFP) Spätestens auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember in Essen dürfte Klarheit über eine erneute Kanzlerkandidatur Angela Merkels herrschen. Merkel machte am Freitag im RTL-Sommerinterview deutlich, dass die Ämter an der Spitze der CDU und des Kanzleramts auch künftig in Personalunion ausgeübt werden sollten. "Es ist so, dass ich der Meinung bin, dass man Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende sein sollte gemeinsam." Das gehöre für sie zusammen.

