Berlin (AFP) Eine neue Länderstudie der Stasi-Unterlagenbehörde befasst sich mit der Rolle des DDR-Geheimdiensts im heutigen Sachsen-Anhalt. Der Band bildet den Auftakt der Reihe "Stasi in der Region" und macht anhand von konkreten Geschichten und Schicksalen deutlich, welche Folgen die politische Repressionen für die Menschen in den damaligen Bezirken Halle und Magdeburg hatten, wie die Behörde am Freitag in Berlin mitteilte. Weitere Studien etwa zur Stasi in Dresden sollen folgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.