München (AFP) Die Schweizer Ermittlungen zur Affäre um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland betreffen auch den Vertrauten von Franz Beckenbauer, Fedor Radmann. Der Schweizer "Tagesanzeiger" berichtete am Freitag unter Berufung auf die Berner Bundesanwaltschaft, dass es Ermittlungen gegen den wie Beckenbauer zu den Hauptorganisatoren der WM zählenden Radmann gebe. Derweil sagte Beckenbauer für Freitagabend eine mit ihm geplante Weinverkostung in Zürich ab.

