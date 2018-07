Bratislava (AFP) Nach dem Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Ankara aufgefordert, nicht dauerhaft militärisch in dem Bürgerkriegsland einzugreifen. Zwar habe Ankara das Recht, seine eigenen Grenzen zu schützen, sagte Steinmeier bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen am Freitag in Bratislava.

