Berlin (AFP) Im Streit um die Angleichung der Ostrenten an das Westniveau ist eine Einigung zwischen Union und SPD weiter nicht in Sicht. Er sehe bei dem Thema "noch erheblichen Diskussionsbedarf, um es sehr zurückhaltend zu formulieren", sagte CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder am Freitag nach einer Klausur des Fraktionsvorstands in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.