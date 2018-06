Wiesbaden (AFP) Die Frau, die von ihrem Mann in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Rüdesheim absichtlich in Brand gesetzt wurde, ist tot. Die 31-Jährige sei am Freitagmorgen an ihren schweren Verbrennungen verstorben, teilte die Polizei mit. Es wird demnach nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

