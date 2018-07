Stirling (AFP) Als Reaktion auf den Brexit will die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Diskussion über eine Abspaltung ihres Landes von Großbritannien vorantreiben. "Die Interessen Schottlands sind bedroht", sagte sie am Freitag mit Blick auf den geplanten EU-Austritt des Vereinigten Königreichs. Sie kündigte eine neue Umfrage zur Unabhängigkeit ihres Landes an, deren Ergebnis Ende November veröffentlicht werden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.