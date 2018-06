Hannover (SID) - Präsident Martin Kind vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 befürchtet drastische finanzielle Auswirkungen, falls den Niedersachsen nicht die schnelle Rückkehr ins Fußball-Oberhaus gelingt. "Wenn wir den Sofortaufstieg verfehlen, kostet es den Verein 50 Millionen Euro," sagte der Unternehmer bei einer Informationsveranstaltung am Freitag in der WM-Arena am Maschsee.

Deshalb, so der 72-Jährige weiter, habe man bei Abwehrchef Salif Sane auch auf Vertragserfüllung bestanden: "Dabei hätten wir bei harter Verhandlungsweise vielleicht 13 Millionen Euro erzielen können." Der Senegalese war besonders vom niedersächsischen Bundesliga-Nachbarn VfL Wolfsburg umworben worden.