Oslo (dpa) - San Marino, Nordirland, Aserbaidschan, Tschechien - die meisten norwegischen Gegner in der WM-Qualifikation sind zu knacken. Doch zum Quali-Auftakt in Gruppe C wartet Weltmeister Deutschland. Für Trainer Per-Mathias Høgmo ist es die "größte sportliche Herausforderung" der Karriere.

Die Voraussetzungen für das knifflige Gruppenspiel könnten besser sein. Vegard Forren und Pål André Helland fehlen verletzt, auch Per Skjelbred von Hertha BSC sowie der Ex-Gladbacher Håvard Nordtveit und Alexander Søderlund sind angeschlagen. Besonders der Ausfall der Defensivspieler Forren und Nordtveit schmerzt Høgmo. "Eine gute Verteidigung ist der Schlüssel zum Erfolg", sagt er.

Norwegen war zuletzt 1998 bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Dass es 20 Jahre später wieder klappt, glauben vier von fünf Norwegern einer neuen Umfrage des Fernsehsenders NRK zufolge nicht. Der letzte Test vor der WM-Quali gegen Weißrussland hat ihnen kaum mehr Hoffnung gemacht, dort unterlag Høgmos Team 0:1 (0:0).

Angesichts der Verletzungsbilanz war es dem Trainer allerdings auch wichtig, einige Akteure vor dem Spiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Oslo zu schonen. "Wir treffen auf den amtierenden Weltmeister und die Mannschaft, die ich in der EM am besten fand", sagte der Trainer. "Man wird in allen Phasen des Spiels herausgefordert."

Für die Begegnung hat der Norweger neben Skjelbred mit dessen Vereinskollegen Rune Jarstein und dem Torhüter Ørjan Nyland vom FC Ingolstadt zwei weitere Bundesliga-Profis nominiert. Dazu kommen aus der 2. Liga der Fürther Offensivakteur Veton Berisha und Abwehrspieler Even Hovland vom 1. FC Nürnberg. Nyland und Berisha standen schon gegen Weißrussland auf dem Platz, genau wie Stefan Strandberg von Hannover 96.

Norwegens 17 Jahre altes Supertalent Martin Ødegaard von Real Madrid ist dagegen in Oslo nicht dabei. Er gehört nur zum Aufgebot der norwegischen U21-Auswahl. Stattdessen steht der 19-jährige West Ham-Profi Martin Samuelsen im Aufgebot, der mit dieser Chance nach eigener Aussage überhaupt nicht gerechnet hatte. "Um ganz ehrlich zu sein war mir der Gedanke gar nicht gekommen", sagte Samuelsen der Zeitung "Haugesunds Avis".

Auch wenn die Norweger vor ihrem vielleicht schwierigsten Spiel in der Qualifikation für die WM in Russland stehen: Laut dem Komiker Bård Tufte Johansen haben sie trotzdem eine Chance, gegen Deutschland zu gewinnen: "Die Qualifikation beginnt damit, dass beide Mannschaften null Punkte haben", verkündete der Norweger über Twitter. "Und Deutschland ist es nicht so gewöhnt wie Norwegen, null Punkte zu haben. Das wird sie in den Wahnsinn treiben."