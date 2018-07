Libreville (AFP) Nach der umstrittenen Wiederwahl von Gabuns Staatschef Ali Bongo dauert der Gewaltkonflikt zwischen Regierung und Opposition in dem zentralafrikanischen Land an: In der Nacht zum Freitag wurden in der Hauptstadt Libreville bei Auseinandersetzungen mit der Polizei zwei Menschen getötet, wie AFP-Reporter berichteten.

