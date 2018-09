Islamabad (dpa) – Bewaffnete Männer in Sprengstoffwesten haben in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar eine christliche Siedlung gestürmt. Bei dem Angriff sei mindestens ein Zivilist getötet worden, sagte ein Polizist. Vier Angreifer wurden in dem folgenden Gefecht mit Sicherheitskräften erschossen. Anwohner sprachen von wenigstens fünf lauten Explosionen. In Peshawar hatten zuletzt 2013 zwei Selbstmordattentäter der radikalislamischen pakistanischen Taliban eine Kirche angegriffen und fast 100 Menschen getötet. Das Verhältnis zwischen Christen und der muslimischen Mehrheit im Land ist gespannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.