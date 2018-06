Perfekter Einstand für Kuntz - U21 gewinnt 3:0 gegen die Slowakei

Kassel (dpa) - Stefan Kuntz hat einen perfekten Einstand als neuer Trainer der U21-Nationalmannschaft gefeiert. Die DFB-Auswahl gewann am Freitag ihr erstes Testspiel in der neuen Fußball-Saison gegen die Slowakei mit 3:0 und schaffte damit den neunten Sieg in Serie. Vor 6890 Zuschauern im Auestadion in Kassel erzielten Grischa Prömel0, Niklas Stark und Levin Öztunali die Treffer für die Mannschaft, in der eine ganze Reihe von Stammspielern und Olympia-Fahrern fehlte. Am nächsten Dienstag spielt die deutsche Mannschaft in der EM-Qualifikation in Seinäjoki gegen Finnland.

Eishockey-Team gewinnt auch gegen Österreich - Endspiel am Sonntag

Riga (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam spielt am Sonntag im direkten Duell gegen Gastgeber Lettland um das Ticket für Olympia 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm gewann am Freitag in Riga mit 6:0 gegen Österreich und kam im zweiten Spiel zum zweiten Sieg in der Qualifikation. Damit kommt es am Sonntag zu einem echten Endspiel gegen Lettland um den Turniersieg. Nur der Gewinner nimmt an den Winterspielen in anderthalb Jahren teil. Die Letten sicherten sich am Abend beim 3:1 gegen Japan ebenfalls den zweiten Erfolg in ihrer zweiten Partie.

Witthöft als achte deutsche Tennisspielerin bei US Open raus

New York (dpa) - Carina Witthöft ist bei den US Open in New York als achte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 21-Jährige aus Wentorf verlor am Freitag gegen Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien 0:6, 7:5, 3:6. Die Partie von Angelique Kerber gegen Catherine Bellis war als zweites Match der Night Session angesetzt. Laura Siegemund hat am Samstag gegen die frühere Weltranglisten-Erste Venus Williams aus den USA noch die Chance auf den Einzug in das Achtelfinale.

Füchse Berlin in Wetzlar mit Auftaktsieg in der Handball-Bundesliga

Wetzlar (dpa) - Die Füchse Berlin sind mit einem Sieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Hauptstadtclub gewann am Freitagabend bei der HSG Wetzlar mit 27:22. Beste Werfer vor 4083 Zuschauern waren Nationalspieler Fabian Wiede und Petar Nenadic mit je sieben Toren. Für die Gastgeber traf Philipp Weber achtmal. Eine Schrecksekunde gab es bei der Verletzung von Drago Vukovic. Der linke Rückraumspieler der Füchse hatte seine Zunge verschluckt und wurde bewusstlos in die Unfallklinik gebracht.

Volleyballer gewinnen Test gegen Tschechien knapp mit 3:2

Bremen (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben ein Testspiel für die EM-Qualifikation gegen Tschechien erst nach großem Kampf gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen musste am Freitag in Bremen beim 3:2 über die volle Distanz gehen. Heynens Team bestreitet noch zwei Testspiele, ehe der Trainer seinen 12er Kader für die EM-Qualifikation benennt. Dort bekommen es die Deutschen in zwei Turnieren vom 16. bis 18. September in Montenegro und vom 23. bis 25. September in Spanien mit der Schweiz, Montenegro und Spanien zu tun.