Peshawar (AFP) Bei einem mutmaßlichen Selbstmordanschlag auf ein Gericht der pakistanischen Stadt Mardan sind mindestens zehn Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe am Freitagmorgen zunächst Handgranaten in die Menge geworfen und dann einen Sprengsatz gezündet, teilte ein hochrangiger Polizeibeamter mit. In den vergangen Monaten waren immer wieder Anschläge gegen die Justiz in Pakistan verübt worden.

