Wladiwostok (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hält eine baldige Einigung mit den USA zum Syrien-Konflikt für möglich. Die Entwicklung gehe nach seiner Ansicht "allmählich in die richtige Richtung", sagte Putin am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg News. "Ich schließe nicht aus, dass wir uns bald auf etwas einigen können und unsere Einigung der Weltgemeinschaft vorlegen", fügte Putin hinzu. Der russische Präsident nahm in Wladiwostok an einem Wirtschaftsforum teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.