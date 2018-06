New York (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund ist Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) und Carina Witthöft (Hamburg) in die dritte Runde der US Open gefolgt. Die deutsche Nummer zwei aus Metzingen, in New York an Position 26 gesetzt, gewann gegen Nicole Gibbs (USA) 6:3, 7:5. Siegemund war durch eine schwere Erkältung geschwächt in die Partie gegangen. Nach 1:44 Stunden verwandelte sie ihren siebten Matchball zum Sieg.

Am Samstag trifft die Viertelfinalistin der Olympischen Spiele in Rio auf Altmeisterin Venus Williams (USA/Nr. 6). Die 36-Jährige gewann ihre Zweitrundenpartie gegen Julia Görges (Bad Oldesloe) problemlos mit 6:2, 6:3. Für Siegemund (28) ist es das erste Aufeinandertreffen mit der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin.