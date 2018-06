Titisee-Neustadt (dpa) - Ein Gleitschirmflieger ist in 20 Metern Höhe in einer Fichte im Schwarzwald hängengeblieben. Nach Auskunft der Polizei beobachtete ein Hotelgast in Titisee-Neustadt, wie der Mann plötzlich absackte und mit seinem Schirm in dem Baum landete. Er blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt. Die Bergwacht seilte ihn ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit war ein Flugfehler die Ursache für den Absturz.

