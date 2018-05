Moskau (AFP) Der langjährige usbekische Präsident Islam Karimow befindet sich nach einem Schlaganfall in einem lebensbedrohlichen Zustand: Die gesundheitliche Lage des 78-Jährigen habe sich zuletzt "rapide" verschlechtert, teilte die Regierung der zentralasiatischen Republik am Freitag auf ihrer Internetseite in einer Erklärung "an die Landsleute" mit.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.