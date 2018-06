Dhaka (AFP) In Bangladesch ist der Geschäftsmann und Islamisten-Politiker Mir Quasem Ali hingerichtet worden. Der wegen Kriegsverbrechen verurteilte 63-Jährige wurde am Samstag in einem Hochsicherheitsgefängnis in Gazipur rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Dhaka gehängt, wie Justizminister Anisul Huq mitteilte. Die Einreichung eines Gnadengesuchs bei Präsident Abdul Hamid hatte Ali abgelehnt.

