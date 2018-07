Hangzhou (AFP) Bei ihrer Ankunft mit der US-Delegation um Präsident Barack Obama in China ist die Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice in einen ungewöhnlichen Zwischenfall verwickelt worden. Rice wurde am Samstag am Flughafen von Hangzhou von einem chinesischen Sicherheitsbeamten beschimpft und am Weitergehen gehindert, bis ein Agent des US-Geheimdienstes einschritt.

