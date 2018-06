Monza (SID) - Der frühere Formel-1-Weltmeister Jenson Button (England/36) wird zum Ende des Jahres sein Cockpit bei McLaren-Honda räumen und damit Platz für das belgische Talent Stoffel Vandoorne machen. Das teilte das englische Team am Samstag in Monza mit. Der 24-jährige Vandoorne, bislang Ersatzpilot, wird in der kommenden Saison damit ein Fahrerduo mit dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/35) bilden.

Gleichzeitig verlängerte Button, derzeit dienstältester Fahrer in der Formel 1, allerdings seinen Vertrag bei McLaren um zwei Jahre bis 2018. Er wird dem Rennstall als Reservefahrer zur Verfügung stehen, bei der Entwicklung des Autos helfen und als Botschafter für das Team fungieren. Zudem besteht ausdrücklich die Möglichkeit, Button für die Saison 2018 als Stammfahrer zurückzuholen.

"Ich gehe definitiv nicht in den Ruhestand", sagte Button: "Aber es gibt viele Dinge, die ich gerne tun möchte, zu denen ich bislang aber keine Gelegenheit hatte. Wenn du Formel-1-Pilot bist, dann ist es dein Leben. Und ich brauche 2017 eine Pause." Der Entschluss sei erst in der zurückliegenden Sommerpause vor wenigen Wochen gereift.

"Es war wichtig, Jenson weiter an das Team zu binden. Gleichzeitig können wir nun Stoffel die Chance bieten, denn er ist bereit für die Formel 1", sagte McLarens neuer Geschäftsführer Jost Capito dem SID. Der Deutsche war bis Ende August Motorsport-Direktor bei Volkswagen und dort unter anderem für das erfolgreiche Engagement in der Rallye-WM verantwortlich. Erst am Donnerstag hatte er offiziell seine neue Aufgabe bei McLaren angetreten. In die Entscheidung war er dementsprechend nur passiv involviert.

Button tritt seit dem Jahr 2000 in der Königsklasse an und hat vor dem Großen Preis von Italien (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) 297 Rennen bestritten. Nur der Brasilianer Rubens Barrichello (322) und Rekordweltmeister Michael Schumacher (306) waren häufiger am Start. 2009 holte Button mit Brawn GP den Titel in der Fahrer-Weltmeisterschaft, seit 2010 ist er für McLaren aktiv.