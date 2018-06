Trnava (dpa) - Englands neuer Fußball-Nationaltrainer Sam Allardyce gibt den Spielern im ersten Länderspiel nach dem peinlichen EM-Aus gegen Island eine erneute Bewährungsprobe.

In der Anfangself für den Start der WM-Qualifikation in der Slowakei am Sonntag (18.00 Uhr) plane der Coach mit gleich acht Profis um Kapitän Wayne Rooney, die auch vor gut zwei Monaten im Achtelfinale begonnen hatten, berichteten englische Medien übereinstimmend. Auch die weiteren drei Starter stammen aus dem EM-Aufgebot.

Allardyce habe seiner Mannschaft die Formation zwei Tage vor der Partie verraten, damit sie sich auf das erneute Duell mit dem EM-Vorrundengegner konzentrieren kann. Im Kader steht unter anderem der bislang nicht für England eingesetzte Michail Antonio von West Ham United.

Beim Turnier in Frankreich war England zum Abschluss der Gruppenphase gegen die Slowakei nur zu einem 0:0 gekommen. Nach dem anschließenden 1:2 gegen Island trat Roy Hodgson als Nationaltrainer zurück, der 61 Jahre alte Allardyce übernahm. Vor dem Beginn der Qualifikation zur WM 2018 in Russland verzichteten die Three Lions auf ein Testspiel.

