Bielefeld/Hamburg (dpa) - Die Mitglieder der Hamburger Band Beginner sind froh, nicht heute aufwachsen zu müssen. "Wenn ich Kinder hätte, würde ich ihnen die Langeweile wünschen, die ich ab und an hatte", sagt Guido Weiß alias DJ Mad der Bielefelder Zeitung "Neue Westfälische" (Samstag).

Denn in dieser Ruhe der Langeweile habe er diese "spackigen Ideen entwickelt, wie an Samplern rumzufrickeln". Bandkollege Jan Delay will aber keinen Generationenkonflikt herbeireden: "Es gibt immer, egal in welche Generation man schaut, Konflikte mit dem Neuen."

Nach 13 Jahren stehen Beginner wieder an der Spitze der deutschen Charts. Ihr neues Album "Advanced Chemistry" ist Ende August erschienen.

