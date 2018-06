Sydney (SID) - Der slowakische Straßen-Radweltmeister Peter Sagan will im Januar 2017 bei der Tour Down Under sein Debüt für das bayerische Profi-Team Bora-hansgrohe geben. Das bestätigten die Organisatoren des Etappenrennens (14. bis 22. Januar) rund um Adelaide. Klassiker- und Sprintspezialist Sagan, fünfmal in Folge Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France, ist ab der kommenden Saison Kapitän bei der derzeit noch unter dem Namen Bora-Argon18 antretenden Mannschaft.