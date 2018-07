Naypyidaw (AFP) In Myanmar sind Friedensgespräche zwischen der Regierung und bewaffneten Rebellenkämpfern ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die im ehemaligen Birma seit März faktisch die Regierungsgeschäfte leitet, sagte am Samstag zum Abschluss der viertägigen Verhandlungen in der Hauptstadt Naypyidaw, der Weg zum Frieden werde "sehr schwierig". Die Friedenskonferenz sei aber nur ein erster Schritt gewesen, viele weitere Treffen müssten folgen.

