Bad Doberan (dpa) - Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erwartet Kanzlerin Angela Merkel eine Zitterpartie. "Auch dieses Mal wird es wieder ein ganz knappes Rennen", sagte sie beim Wahlkampfabschluss ihres CDU-Heimatverbandes in Bad Doberan. Die Umfragen sagen ihrer Partei ein erneutes Debakel an der Ostsee voraus, womöglich sogar ein Zurückfallen hinter die AfD. Rot-Schwarz könnte sogar durch Rot-Rot-Grün abgelöst werden. Bereits bei den Wahlen im März in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt hatte die Union teils herbe Verluste erlitten.

