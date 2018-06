Sydney (AFP) Zehn Jahre nach seinem Tod hat Australien an den Tier-Dokumentarfilmer und Naturschützer Steve Irwin alias Crocodile Hunter erinnert. Am Vatertag, den das Land am Sonntag feierte, schrieb Irwins Tochter Bindi beim Onlinedienst Instagram: "Du wirst mein ganzes Leben lang mein Held sein. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können." Die 18-Jährige setzt sich weiter im Sinne ihres Vaters für den Tierschutz ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.