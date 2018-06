Schwerin (AFP) CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier hat die Flüchtlingspolitik für die Wahlschlappe seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich gemacht. "Wir haben eine Situation gehabt, dass die positiven landespolitischen Entwicklungen, die wir alle gemeinsam hier im Land erreicht haben, nicht ansatzweise die Bevölkerung erreicht haben", sagte er am Sonntagabend in Schwerin. "Es gab nur noch ein Thema, das Thema hieß und heißt Flüchtlingspolitik."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.