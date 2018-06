Grenoble (AFP) Eine deutsche Frau ist am Sonntag beim Klettern in den französischen Alpen tödlich verunglückt. Die 62-Jährige sei in 1800 Metern Höhe im Nationalpark Écrins beim Abstieg abgestürzt, wie die Bergrettung mitteilte. Den Angaben zufolge hat die Kletterstrecke in der Gemeinde Pelvoux einen sehr glatten Untergrund, die Frau stürzte 50 Meter tief.

